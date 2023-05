Vittorio Sgarbi è stato eletto sindaco | di nuovo

Tra questiè stato eletto sindaco di Arpino, in provincia di Frosinone mentre Giosi Ferrandino, l'eurodeputato eletto con il Pd e che recentemente ha aderito ad Azione di Carlo ...Tra i Comuni più piccoli il sottosegretario alla Cultura,, conquista una nuova poltrona, questa volta sarà primo cittadino ad Arpino, piccolo centro in provincia di Frosinone. Nuovo ...ROMA Sottosegretario alla Cultura, 'pro sindaco' di Urbino e assessore alla Bellezza del Comune di Viterbo. E, da ieri, anche nuovo primo cittadino di Arpino .aggiunge un altro incarico alla sua (già piuttosto affollata) agenda: da ieri è lui il nuovo sindaco del piccolo Comune (6.700 abitanti circa) in provincia di Frosinone, famoso per ...

Comunali, Vittorio Sgarbi eletto sindaco di Arpino (Frosinone) TGCOM

Gentile Lettore, ogni giorno ANSA è impegnata nella produzione di informazione tempestiva e affidabile, grazie alla sua capillare presenza sul territorio nazionale e internazionale, con l’obiettivo di ...Intanto si attende la disponibilità del finanziamento di 500 mila euro, annunciato dal sottosegretario alla Cultura Vittorio Sgarbi. Si è conclusa con un piano dettagliato di intervento, dunque la ...