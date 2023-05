Vittoria nettissima | Donzelli umilia la sinistra | chi è la donna che ha travolto il Pd

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 16 maggio 2023) Laprova a nascondersi e a far finta di nulla. Ma il primo round delle amministrative è andato senza dubbio al centrodestra. E così servono le parole di Giovanni, responsabile nazionale di Fratelli d'Italia, per svegliare il Pd dal sonno profondo in cui sogna vittorie e pareggi che non esistono. In un'intervista a LaStampamette in chiaro le cose parlando di"netta" senza se e senza ma: "È una nettadel centrodestra. I risultati di queste amministrative sono ottimi. Al primo turno, fra i comuni che hanno già un vincitore, almeno quattro sono di centrodestra, solo due sono di centro. Il centrorimane fuori dal ballottaggio di Terni. Latina, che era governata dal centro, torna al ...