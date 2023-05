Visita Fiscale Dipendenti Pubblici

Leggi su posizioniaperte

(Di martedì 16 maggio 2023) Perché e quando si effettua laper i? In cosa consiste e come funziona? In questo articolo parleremo di visite fiscali Inps, ossia di quei casi in cui il dipendente, causa malattia, non solo è impossibilitato a lavorare ma deve rispettare determinate fasce orarie di reperibilità per consentire ladi un medico Inps. “Obbligo” necessario al fine di non perdere l’indennità di malattia. Cerchiamo di capire di più in merito alla: cos’è, come si svolge e da chi viene effettuata. Cos’è unaLaè un accertamento medico specialistico che si effettua per accertare lo stato di malattia del dipendente, sia pubblico ...