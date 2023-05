Vintage che non passa mai di moda | operazione nostalgia con Wired 5 Gadget

...birre di Rye River e credoil percorsoabbiamo iniziato possa soddisfare tutti coloro... I luppoli cascade e columbus spiccano fra gli aromi di malto di questa Ipa decisamente. ...Un singolo decanter contenente uno speciale assemblaggio del whiskydi 52 anni è stato creato come un oggetto d'arte assolutamente uniconon si ripeterà mai più. Come il recipiente in cui ...Talmente lucidea un certo punto sembra quasi di comprendere, almeno in parte, il disinteresse dei giovanissimi verso i nostri "tesori". L'ultimo capitolo poi - tranquilli, non spoilero - ...

Il vintage che non passa mai di moda: operazione nostalgia con ... WIRED Italia

L'indimenticabile Nokia 3310, l'immancabile Nikon Z fc e altri: un nuovo episodio ci porta indietro nel tempo con una gamma di prodotti dal look vintage ma dal cuore moderno ...Leggi su Sky TG24 l'articolo Le Otto Montagne, intervista a Charlotte Vandermeersch regista del film in prima tv su Sky ...