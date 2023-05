VIDEO – Inter-Milan | Inzaghi riflette sui titolari! Dirigenza fiduciosa | TG Inter-News

Leggi su inter-news

(Di martedì 16 maggio 2023) TGal via con una nuova edizione, rinnovata e sempre più digitale! Ecco il punto sulla giornata nerazzurra, in formato, a firma.it. Quest’oggi si fa il conto alla rovescia in direzione derby, in programma alle 21. TG IN NERAZZURRO ? È il giorno di, il decisivo derby che darà la prima finalista di questa Champions League. Si riparte dallo 0-2 dell’andata, un buon vantaggio ma che dovrà essere confermato stasera nel ritorno. E poco fa si sono aperti i cancelli del Meazza, che sarà rigorosamente tutto esaurito. Con la, rappresentata da Alessandro Antonello, che ha mostrato la sua fiducia nelle ...