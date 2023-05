(Di martedì 16 maggio 2023) Alla vigilia del derby di ritorno in semifinale di Champions League tra, Antonio, in collegamento con la Bobo Tv, dice la sua ...

Alla vigilia del derby di ritorno in semifinale di Champions League tra Inter e Milan, Antonio, in collegamento con la Bobo Tv, dice la sua ...... la grande kermesse sul calcio organizzata dalla Gazzetta dello Sport : 'Tutti mi dicono 'come fai a lavorare con', ma...'.Christian Vieri è stato tra i protagonisti della terza giornata della Milano Football Week, la grande kermesse sul calcio organizzata dalla Gazzetta ...

Video, Cassano: "Il Milan non passa nemmeno se l'Inter gioca con 7 Primavera" Gazzetta

Antonio Cassano, ex calciatore, ha rilasciato alcune dichiarazioni alla Bobo TV commentando anche la semifinale di Champions League fra Milan e Inter: "ll Milan può avere chance solo ...E' praticamente impossibile che il Milan rimonti due gol all'Inter nel ritorno dell'euroderby di domani, secondo Antonio Cassano: "L'Inter deve giocare in 7, coi ragazzini ...