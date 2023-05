' Victoria nobis vita' e ' All' assalto' | le coreografie dell' Euroderby

... Bayern Monaco, Viktoria Plzen, Porto e Benfica) e il motto latino 'vita', 'la vittoria per noi è la vita', mentre il resto dello stadio ha composto la scritta 'avanti Inter' in ...San Siro si veste a festa in occasione dell'Euroderby di Champions tra Inter e Milan. Le coreografie dei tifosi sono da brividi: ecco gli scatti ...... Bayern Monaco, Viktoria Plzen, Porto e Benfica) e in aggiunta il motto latino 'vita'. I rossoneri rispondono a tema western, scrivono 'all'assalto' e poi la coreografia mostra un ...

Champions League, in corso Inter-Milan: 0-0. L’euroderby vale la finale. DIRETTA Sky Tg24

It was Inter’s turn tonight and they depicted their squad as a Medieval knight preparing to go into battle, with the motto in Latin: ‘Victoria nobis vita’. That translates to ‘victory gives us life.’ ...Il decisivo derby di Champions comincia sugli spalti: le curve di Inter e Milan si sono sfidate con due coreografie imponenti, dando subito spettacolo ...