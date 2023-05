Viabilità Roma Regione Lazio del 16-05-2023 ore 20 | 30

Leggi su romadailynews

(Di martedì 16 maggio 2023)DEL 16 MAGGIOORE 20.20 GIANGUIDO LOMBARDI NUOVI AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLASUL RACCORDO ANULARE SI SONO DA CONCLUSE LE OPERAZIONI DI PULIZIA DEL MANTO STRADALE IN CARREGGIATA ESTERNA A SEGUITO DI UNA PERDITA DI CEMENTO AVVENUTA IN PRECEDENZA ALL’ALTEZZA DELLA SALARIA, PERMANGONO CODE RESIDUE A PARTIRE DALLA BUFALOTTA; PASSIAMO AL TRASPORTO PUBBLICO: SULLA LINEA METRE PROSEGUONO I LAVORI DI RINNOVO DELL’INFRASTRUTTURA, DAL LUNEDÌ AL VENERDÌ CHIUSURA ANTICIPATA, CON ULTIME PARTENZE DA PORTA SAN PAOLO E DA COLOMBO ALLE 21.00. POI BUS AL POSTO DEI TRENI FINO AL TERMINE DEL SERVIZIO; IN CHIUSURA IL TRASPORTO MARITTIMO: A CAUSA DI AVVERSE CONDIZIONI METEO, E’ STATA SOPPRESSA LA CORSA NAVE PONZA-TERRACINA PREVISTA PER LE 5.30 DI ...