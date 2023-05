Viabilità Roma Regione Lazio del 16-05-2023 ore 19 | 45

Leggi su romadailynews

(Di martedì 16 maggio 2023)DEL 16 MAGGIOORE 19.35 GIANGUIDO LOMBARDI NUOVI AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLASUL RACCORDO ANULARE SONO IN CORSO OPERAZIONI DI PULIZIA DEL MANTO STRADALE A SEGUITO DI UNA PERDITA DI CARICO AVVENUTA IN PRECEDENZA IN CARREGGIATA ESTERNA ALL’ALTEZZA DELL’USCITA PER LA SALARIA; SUL TRATTO INTERTESSATO SI TRANSITA SU CARREGGIATA RIDOTTA. RIPERCUSSIONI AL TRAFFICO, CON INCOLONNAMENTI A PARTIRE DALLA BUFALOTTA; CI SPOSTIAMO SUL TRATTO URBANO DELLA A24, DOVE SI PROCEDE A RILENTO TRA VIA TOGLIATTI E TOR CERVARA; SEMPRE IN USCITA DALLA CITTA’ INCOLONNAMENTI SU VIA CRISTOFORO COLOMBO, TRA MEZZOCAMMINO E VIA DI MALAFEDE VERSO OSTIA; DA GIANGUIDO LOMBARDI E ASTRAL INFOMOBILITA’ È TUTTO, A PIU’ TARDI Servizio fornito da Astral