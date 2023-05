Viabilità Roma Regione Lazio del 16-05-2023 ore 17 | 15

Leggi su romadailynews

(Di martedì 16 maggio 2023)DEL 16 MAGGIOORE 16.20 GIANGUIDO LOMBARDI NUOVI AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLASULLA A1 FIRENZE-SI E’ CONCLUSO L’INCIDENTE AVVENUTO IN PRECEDENZA TRA ORVIETO E FABRO IN DIREZIONE FIRENZE, LA CIRCONE E’ RIENTRATA NELLA NORMA; CIRCONE CHE INVECE E’ IN PROGRESSIVO AUMENTO SUL RACCORDO ANULARE: NEL DETTAGLIO IN CARREGGIATA ESTERNA, DOVE CI SONO CODE A TRATTI A PARTIRE DALLA PONTINA FINO ALL’USCITA PER LA TUSCOLANA, IN INTERNA TRA FLAMINIA E SALARIA; SEMPRE CON RIFERIMENTO ALLE CONSOLARI, TRAFFICO INTENSO SUI TRATTI EXTRAURBANI DELLA CASSIA, TRA OLGIATA E GIUSTINIANA, NOMENTANA TRA COLLEVERDE E TOR LUPARA, TIBURTINA TRA IL RACCORDO E SETTEVILLE, E CASILINA TRA BORGHESIANA E FINOCCHIO; IN ...