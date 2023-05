Viabilità Roma Regione Lazio del 16-05-2023 ore 15 | 30

Leggi su romadailynews

(Di martedì 16 maggio 2023)DEL 16 MAGGIOORE 15.20 GIANGUIDO LOMBARDI NUOVI AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLASULLA A1 FIRENZE-, A CAUSA DI UN INCIDENTE CHE HA COINVOLTO UN CAMION E UN’AUTOVETTURA CI SONO CODE IN AUMENTO TRA ORVIETO E FABRO IN DIREZIONE FIRENZE; TRAFFICO REGOLARE, PER IL RESTO SULLA RETE VIARIA, LIEVI RALLENTAMENTI SONO PRESENTI SULLA CARREGGIATA ESTERNA DEL RACCORDO ANULARE, A PARTIRE DALLA PONTINA FINO ALL’USCITA PER L’APPIA; PASSIAMO AL TRASPORTO PUBBLICO: SULLA LINEA METRE, PER LASCIAR SPAZIO AI LAVORI DI RINNOVO DELL’INFRASTRUTTURA, DAL LUNEDÌ AL VENERDÌ CHIUSURA ANTICIPATA, CON ULTIME PARTENZE DA PORTA SAN PAOLO E DA COLOMBO ALLE 21.00. POI BUS AL POSTO DEI TRENI FINO AL TERMINE DEL SERVIZIO; DA GIANGUIDO LOMBARDI ...