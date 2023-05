Viabilità Roma Regione Lazio del 16-05-2023 ore 12 | 30

Leggi su romadailynews

(Di martedì 16 maggio 2023)DEL 16 MAGGIO ORE 12.20 GINA PANDOLFO BEN RITROVATI DA ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAIN APERTURA L’INCIDENTE SULLA VIA DEI LAGHI CODE ALL’ALTEZZA VIA DELLE BAROZZE, NELLE DUE DIREZIONI SUL RACCORDO ANULARE RISOLTO L’INCIDENTE IN INTERNA ALTEZZA SVINCOLO MONTESPACCATO, LA CIRCONE è REGOLARE PROSEGUIAMO LUNGO LA CARREGGIATA ESTERNA CODE A TRATTI PER TRAFFICO TRA ARDEATINA E DIRAMAZIONESUD PERMANGONO LE CODE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE EST, IN DIREZIONE CENTRO LE ALTRE NOTIZIE IL TRASPORTO PUBBLICO CAPITOLINO METRO B E B1, PERMANE SERVIZIO RALLENTATO INFINE, IL TRASPORTO FERROVIARIO NELLE GIORNATE DI SABATO 20 E DOMENICA 21 PER LAVORIDI MANUTENZIONE STRAORDINARIA NEL NODO DI, ALCUNI TRENI REGIONALI ...