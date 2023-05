Viabilità Roma Regione Lazio del 16-05-2023 ore 11 | 30

Leggi su romadailynews

(Di martedì 16 maggio 2023)DEL 16 MAGGIO ORE 11.20 GINA PANDOLFO BEN RITROVATI DA ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLASUL RACCORDO ANULARE DI, IN INTERNA UN INCIDENTE CAUSA CODE ALL’ALTEZZA DELLO SVINCOLO DI MONTESPACCATO SEMPRE IN INTERNA CODE QUI PER TRAFFICO TRA FLAMINIA E SALARIA IN ESTERNA SI RALLENTA TRA LE USCITE ARDEATINA E TUSCOLANA PERMANGONO I DISAGI SULLA CASSIA E FLAMINIA CODE NELL’ORDINE TRA LA GIUSTINIANA E TOMBA DI NERONE E DAL RACCORDO A VIA DEI DUE PONTI, IN TUTTI I CASI IN DIREZIONE CENTRO ORA IL TRASPORTO PUBBLICO CAPITOLINO METRO B E B1, SERVIZIO RALLENTATO INFINE, IL TRASPORTO FERROVIARIO NELLE GIORNATE DI SABATO 20 E DOMENICA 21 PER LAVORIDI MANUTENZIONE STRAORDINARIA NEL NODO DI, ALCUNI TRENI REGIONALI SUBISCONO VARIAZIONI, LIMITAZIONI DI PERCORSO, ...