Viabilità Roma Regione Lazio del 16-05-2023 ore 10 | 30

Leggi su romadailynews

(Di martedì 16 maggio 2023)DEL 16 MAGGIO ORE 10.20 GINA PANDOLFO UN SALUTO E BEN RITROVATI DA ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLARISOLTO L’INCIDENTE SULLA VIA AURELIA, CIRCONE REGOLARE AL MOMENTO, DA MALAGROTTA A VIA PIO SPEZI, IN DIREZONECODE RESIDUE SULLA VIA COLOMBO, DAL RACCORDO A VIA PONTINA, VERSO L’EUR, PER UN INCIDENTE ORA RISOLTO INCIDENTE RISOLTO ANCHE SULLA-TERAMO, CIRCONE REGOLARE TRA SETTECAMMINI E IL RACCORDO, IN QUEST’ULTIMA DIREZIONE MIGLIORA LA SITUAZIONE DEL TRAFFICO SUL TRATTO URBANO, CODE LOCALIZZATE AL MOMENTO TRA TOGLIATTI E LA TANGENZIALE EST, VERSO IL CENTRO ANCHE SULLA-FIUMICNO, LE CODE SONO IN DIMINUZIONE, ORA TRA ANSA DEL TEVERE E VIA DELLA MAGLIANA, IN DIREZIONE EUR CODE SUL RACCORDO ANULARE IN ...