Viabilità Roma Regione Lazio del 16-05-2023 ore 09 | 15

Leggi su romadailynews

(Di martedì 16 maggio 2023)DEL 16 MAGGIO ORE 09.05 GINA PANDOLFO UN SALUTO E BEN RITROVATI DA ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAINCIDENTE SULLA VIA AURELIA CODE DA MALAGROTTA A VIA PIO SPEZI, IN DIREZIONE RACCORDO ANULARE ALTRO INCIDENTE SULLA CRISTOFORO COLOMBO, INCOLONNAMENTI DA VIA DI MEZZOCAMMINO A VIA PONTINA, VERSO L’EUR SULLA STATALE PONTINA RISOLTO L’INCIDENTE ALL’ALTEZZA DI CASTEL DI DECIMA, LA CIRCONE è REGOLARE, IN DIREZIONE LATINA NEL SENSO OPPOSTO PERMANGONO LE CODE A TRATTI DA VIA DEI RUTULI A VIALE LEVI SITUAZIONE INVARIATA SUL TRATTO URBANO DELLA A24, PER TRAFFICO CONGESTIONATO, LUNGHE CODE DA SETTECAMINI AL BIVIO PER LA TANGENZIALE EST, IN DIREZIONE CENTRO SEMPRE SUL TRATTO URBANO, MA IN USCITA, CODE DA FIORENTINI AL RACCORDO CODE A TRATTI SULLA-FIUMICINO DAL RACCORDO A ...