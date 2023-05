Vi ricordate Gabigol? L’ex Inter torna in Serie A | coppia ‘devastante’ in attacco

Leggi su calcioweb.eu

(Di martedì 16 maggio 2023) Continua il valzer di attaccanti inA. La stagione è entrata nella fase decisiva e sono in arrivo importanti indicazioni tra campionato e competizioni europee. Le dirigenze iniziano a programmare il futuro con l’intenzione di non farsi trovare impreparate ai nastri di partenza della prossima stagione. Un calciatore destinato al ritorno in Italia è, una vecchia conoscenza per il suo passato all’è un attaccante brasiliano classe 1996, in grado di disimpegnarsi in diversi ruoli dell’, soprattutto da prima o seconda punta e in caso di necessità anche da esterno in un tridente o in un 4-2-3-1. Il suo vero nome è Gabriel Barbosa Almeida, attualmente gioca al Flamengo ed è stato protagonista di un rendimento di altissimo livello. Si tratta di un attaccante veloce, bravo ...