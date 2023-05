Verso il tutto esaurito per Napoli-Inter al Maradona

Leggi su terzotemponapoli

(Di martedì 16 maggio 2023)ilper"Quando si perde è normale aver fastidio, soprattra i calciatori. Si è professionisti perché ci si comporta sempre alla stessa maniera, abbiamo festeggiato ma ci siamo allenati benissimo in settimana. Il sottolivello di qualità avuto oggi non può accadere", dice Luciano Spalletti nel post partita. "Ci vuole autodisciplina e non esistono alibi quando si perde, tra chi ha giocato poco o per il discorso festeggiamenti. È una questione mentale che ogni calciatore deve superare perché bisogna sempre essere professionisti con autodisciplina. I tanti errori commessi ci hanno messo nella condizione di giocare una partita sporca che non possiamo permetterci in base al nostro dna". Le parole di Spalletti sono la fotografia di quanto accaduto ...