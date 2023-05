Veronica Felici eletta sindaca di Pomezia | la soddisfazione di Silvestroni per la vittoria

(Di martedì 16 maggio 2023) (Agenzia Vista) Roma, 16 maggio 2023 "Grandissima la miaperSindaco dial primo turno. Unaschiacciante per il primo sindaco donna della storia naturalmente a destra. Mi sono speso molto per la sua affermazione, ci ho creduto e da oggi subito al lavoro per ridare dignità ad una città.ha dato una chiara indicazione della strada da percorrere", le parole di Marcosenatore di Fdi e segretario di presidenza. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it

Una vittoria schiacciante per il primo sindaco donna della storia naturalmente a destra. Veronica Felici ha superato la fatidica soglia del 50%+1 delle preferenze al primo turno (a Pomezia non succedeva dal 2006) aggiudicandosi il successo. A Pomezia crolla il Movimento 5 Stelle: Veronica Felici (centrodestra) eletta sindaca al primo turno. Il centrodestra porta a casa anche Pomezia - già fortezza del M5s dei tempi d'oro - Veronica Felici doppia Eleonora Napolitano del centrosinistra (54,7% contro 23,1%).

A differenza di quanto successo in molte città del territorio, Pomezia non avrà bisogno del ballottaggio. I cittadini hanno espresso le loro preferenze e ...Il centrodestra poi porta a casa anche Pomezia - già fortezza del M5s dei tempi d'oro - Veronica Felici doppia Eleonora Napolitano del centrosinistra (54,7% contro 23,1%); ma soprattutto colpisce il ...