Verona | da Doig a Lasagna | le condizioni degli infortunati

(Di martedì 16 maggio 2023) Le ultime dall’infermeria dell’Hellasin vista delle ultime giornate di campionato decisive per la salvezza Di seguito il comunicato delcon un aggiornamento sugli. COMUNICATO – Oggi, martedì 16 maggio, allo Sporting Center ‘Paradiso’, i gialloblù hanno svolto le seguenti attività: attivazione ed esercitazioni tattiche. I calciatori Kevin, Giangiacomo Magnani e Simone Verdi hanno svolto un lavoro differenziato. Il calciatore Joshha riportato una lesione muscolare alla gamba sinistra. Il calciatore Pawel Dawidowicz – uscito per infortunio durante l’ultima partita di campionato giocata contro il Torino – ha riportato una lesione di primo grado al bicipite femorale destro. Il calciatore Ondrej Duda – uscito anch’egli per infortunio durante l’ultimo match di ...

Commenta per primo Brutte notizie per ilin vista del rush finale in Serie A per la salvezza: stagione finita per Joshe Ondrej Duda, a forte rischio anche Pawel Dawidowicz . Il report dell'Hellas: Oggi, martedì 16 maggio, allo ...L'Hellasnon sfrutta così l'occasione di poter allontanare lo Spezia, reduce dalla vittoria ... La cronaca Per questa gara Lasagna ancora fuori insieme a, in attacco c'è Djuric supportato da ...... sempre ai box per il problema muscolare accusato, oltre che a, assente dell'ultima ora. Dall'... I PRECEDENTI - Il Torino è la squadra contro la quale ilha pareggiato il maggior numero di ...

Verona, stagione finita per Duda e Doig: rischia un titolare, su Verdi... FantaMaster

Il calendario del Verona non è dei più semplici ... martedì 16 maggio, la stagione di Doig, Dawidowicz e Duda rischia seriamente di terminare anzitempo. ARTICOLO IN AGGIORNAMENTO ...Brutte notizie per il Verona in vista del rush finale in Serie A per la salvezza: stagione finita per Josh Doig e Ondrej Duda, a forte rischio anche Pawel Dawidowicz. Il report dell'Hellas: Oggi, ...