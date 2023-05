Venom 3 | Chiwetel Ejiofor nel cast del film con Tom Hardy

(Di martedì 16 maggio 2023) L'attoresarà uno dei protagonisti di3, il nuovo sequel deicon star Tomnel ruolo di Eddie Brock., dopo aver recitato in Doctor Strange, farà parte deldi3. Il progetto sarà prodotto da Marvel e Sony, mentre la sceneggiatura è firmata da Kelly Marcel da una storia scritta insieme a Tom. Il terzo capitolo della saga Il3 mostrerà nuovamente proprio Tomnel ruolo del protagonista. La produzione non ha rivelato il ruolo affidato ache farà parte dei nuovi arrivi tra gli interpreti insieme a Juno Temple. Kelly Marcel sarà anche regista e ...

A major Marvel Cinematic Universe star is joining Sony Pictures' Venom 3 as Chiwetel Ejiofor has been cast in Tom Hardy's upcoming trilogy finale.