Varriale | la paura delle vittime | “bisogna fermarlo prima che ammazzi qualcuna”

Leggi su calcioweb.eu

(Di martedì 16 maggio 2023) “Quello è pazzo.che“. La “Gazzetta dello sport” riporta i messaggi che le donne, presuntenel processo che vede coinvolto il giornalista Enricoimputato per stalking e lesioni, si sarebbero scambiate via chat. Le conversazioni sono state depositate come prove. Unadue donne, che dichiara di essere stata picchiata, ha spiegato di aver contattato l’altra nel dicembre 2021 raccontandole di essere finita al pronto soccorso dell’ospedale Gemelli a causa della violenza subita: “ha aggredito anche me. Ha detto che se lo denuncio mi ammazza“. La donna ha comunque deciso di denunciare, è stata ascoltata lunedì a Roma davanti al tribunale monocratico e ha raccontato di aver contattato la ...