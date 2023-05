Vanessa Incontrada torna con il suo ex | le foto sui social che fanno impazzire i fan

Leggi su eccellenzemeridionali

(Di martedì 16 maggio 2023) Ci sono nuove voci che parlano di un possibile ritorno di fiamma trae Rossano Laurini, il padre del loro figlio Isal. L'attrice è stata vista in compagnia dell'ex compagno e ha condiviso alcuni scatti suiche stanno facendo parlare tutti i fan. Ma quella che sembrava una cordiale amicizia potrebbe avere risvegliato la passione tra i due? Scopriamo insieme quali sono le indiscrezioni in circolazione e se c'è davvero una seconda chance per questa coppia famosa. Di cosa parliamo in questo articolo... Voci su un possibile ritorno di fiamma trae Rossano Laurini L'attrice si è mostrata viain compagnia dell'ex compagno, padre di suo figlio Non è chiaro se i due sianoti insieme La situazione tra loro è stata ...