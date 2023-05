Vanessa Incontrada e quella foto con l’ex Rossano Laurini

Alcuni indizi social farebbero pensare ad un ritorno di fiamma trae il suo ex. Quelle foto insieme... Nuovo, vecchio amore perSui social ci sarebbero diversi indizi che farebbero pensare ad un ritorno di fiamma tra la ...e Rossano Laurini: sono tornati insieme Questa è la domanda che i fan si stanno ponendo dopo aver visto una nuova foto della coppia. Dopo 15 anni d'amore, il gossip ha parlato di ...in foto con l'ex Rossano Laurini, è ritorno di fiamma per la coppia La showgirl spagnola riappare sorridente su L'articolo, la foto con l'ex Rossano Laurini: è ...

Vanessa Incontrada, ritorno di fiamma con l'ex Rossano Laurini La foto sui social fa impazzire i fan leggo.it

Vanessa Incontrada, showgirl di origine spagnole, nelle sue ultime Instagram stories ha pubblicato una foto in cui è sorridente con l'ex marito Rossano Laurini, da cui ...Alcuni indizi social farebbero pensare ad un ritorno di fiamma tra Vanessa Incontrada e il suo ex. Quelle foto ...