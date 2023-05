Vanessa Incontrada | è davvero finita con Rossano Laurini? La foto che manda in tilt la cronaca rosa

Leggi su howtodofor

(Di martedì 16 maggio 2023)è tornata insieme a: i segnali di un riavvicinamento ci sono tutti. Ecco lache li incastra Showgirl, attrice e conduttrice iberica,non necessita di grandi presentazioni dato che è onnipresente sul piccolo schermo tra fiction (basti pensare a Fosca Innocenti su Canale 5, nella quale ha recitato al fianco di Francesco Arca) e programmi tv (Zelig in primis, condotto insieme al presentatore comico Claudio Bisio). Stavolta, tuttavia, non parleremo dellain merito alla sua vita professionale, ma a quella privata. Pare proprio che ci sia un riavvicinamento in corso tra la showgirl, attrice e conduttrice ibericae il suo ex ...