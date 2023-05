Valeria Marini | “I sardi sono una razza da studiare” Cala il gelo nello studio de “La Vita in Diretta”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 16 maggio 2023) “Iunada”.antropologa per un giorno. Durante Lainla 56enne soubrette romana, ma di origine sarda, ha sorpreso un po’ tutti delineando una sorta di nuova scoperta dellanel mediterraneo: lasarda. “L’invecchiamento è qualcosa che viene dalla testa”, ha spiegato inValeriona. “Al di là della genetica si sa che ili stanno studiando perché è unalongeva”. Panico in. Il primo ad andare sopra la voce dellaè il comico Francesco Paolantoni anche lui in versione antropologo che la corregge: “Una specie…”. E lei: “Ho sbagliato”. A quel punto è ...