Valdiatara a Bruxelles rilancia la lettura | chiave di volta per apprendimento e crescita dei giovani

(Di martedì 16 maggio 2023) Si è tenuto oggi, presso la sede dalla delegazione Ue della Regione Lombardia, l’incontro tra il Ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, e il Coordinamento degli Uffici delle Regioni e delle Province autonome italiane presenti a. «È stato un confronto molto stimolante e operativo. Tra i temitrattati, su cui si è registrata una proficua convergenza, la collaborazione tra mondo dell’istruzione e della formazione e il mondo del lavoro e dell’industria», ha commentato Valditara. Il Ministro, poi, ha invitato i rappresentanti delle Regioni e delle Province autonome a presentare proposte concrete per stimolare un uso mirato dei finanziamenti europei per i settori dell’istruzione e della formazione, in particolare il Fondo europeo per gli investimenti e il Fondo per una transizione giusta. Il confronto ha fatto emergere ...