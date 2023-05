Vacanza all’Estero o in Italia? Ecco come scegliere

... 2 in Italia e 8. 'Siamo estremamente felici di ...la Puglia e la Sardegna a tutti coloro che hanno in mente una......aver acquistato un'assicurazione di viaggio per l'ultima... in particolare'assistenza stradale(60%). ...Quest'estate il 44% degli italiani andrà in. Sono soprattutto i giovani a scegliere una meta estera. Nella fascia tra 18 e 24 anni sono il 73%. Ma dove andranno Dove vanno in ...

Italiani in vacanza, il 44% farà un viaggio all'estero Intermedia Channel