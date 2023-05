Usa | la Cia lancia un video per reclutare spie in Russia

Leggi su open.online

(Di martedì 16 maggio 2023) La Cia hato undi due minuti pertra i russi. E per convincere quanti sono delusi dalla guerra in Ucraina e dalla vita in quel Paese a condividere i loro segreti. Il filmato è stato postato all’inizio sul nuovo canale dell’agenzia di spionaggio Usa su Telegram, il social che incostituisce una fonte altamente popolare di notizie non filtrate. Ma poi è stata messa online anche su altre piattaforme come YouTube, Twitter, Instagram e Facebook. Ildella Cia fa appello al patriottismo dei russi, citando frasi di Tolstoj e Dostoevskij. «Vivremo con dignità, grazie alle mie azioni», dice il narratore in russo mentre una donna nella sua auto usa il telefono per contattare la Cia. Poi inappaiono il logo dell’agenzia e le ...