Marcelo Bielsa è il nuovo CT dell'. Dopo i rumors delle scorse settimane, la Federcalcio della Celeste ha comunicato ufficialmente l'arrivo del nuovo commissario tecnico e lo ha fatto con un comunicato apparso sul sito

Uruguay, ora è ufficiale: Bielsa nuovo CT ItaSportPress

Marcelo Bielsa è ora ufficialmente il nuovo commissario tecnico dell’Uruguay Il tecnico ha firmato un contratto fino alla fine del Mondiale 2026. La Federcalcio uruguaiana ha celebrato l’arrivo del 67 ...Marcelo Bielsa è il nuovo CT dell'Uruguay. Dopo i rumors delle scorse settimane, la Federcalcio della Celeste ha comunicato ufficialmente l'arrivo del nuovo commissario tecnico e lo ha fatto con un ...