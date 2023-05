Uomini e Donne | Maria De Filippi contro Riccardo Guarnieri | “Tieni a freno i tuoi istinti animaleschi”

(Di martedì 16 maggio 2023)prosegue la messa in onda ancora per qualche settimana, prima di andare in vacanza per il resto dell’estate. Proseguono però le nuove conoscenze nel dating show. Peccato che l’atteggiamento dinei confronti di una dama abbia presto scatenato l’ira diDe. Ecco cosa è successo in puntata. Mentre … L'articolo proviene da Velvet Gossip.

"Questo spazio c'è, anche se qualcuno litiga ed è compito dellee deglidi buona volontà farlo funzionare - dichiara - offriamo una casa a tutti quelli che dicono che non ci si può ...I concorrenti sono stati divisi in due squadre,contro, e avevano la missione di agguantare tutti i pezzi del puzzle e poi ricomporli in modo da formare il quadro finale. A vincere sono ...La stagione televisiva diè giunta al termine e, per riempire la pausa 'estiva', è stata trasmessa la prima puntata di 'Story', preparata per far rivivere ai telespettatori tutte le vicende ...

"Uomini e Donne Story", dal bacio all'addio: la breve storia d'amore tra Gemma Galgani e Didier TGCOM

La stagione televisiva di Uomini e Donne è giunta al termine e, per riempire la pausa "estiva", è stata trasmessa la prima puntata di "Uomini e Donne ...Su Canale 5 Beautiful ha registrato 2.600.000 telespettatori, share 20.68%, Terra Amara 2.698.000, 23%. Molto molto bene fino alle 15 ma poi qualcosa non ha funzionato nel modo giusto. E infatti ...