Una statua di Francesco Totti fatta coi Lego | l’opera del Capitano inaugura il centro commerciale di Fiumicino

(Di martedì 16 maggio 2023) Riapre ildi, conche ha dato l’zione. Anzi, i “franceschi” hanno dato il benvenuto ai clienti, considerato come oltre al giocatore in carne e ossa, per l’occasione è stata creata anche unadello stessocoi mattoncini. Un lavoro immenso, creato dall’artista Rafal Szymanski e che ritrae il leggendario calciatore con la maglia numero “10” della Nazionale azzurra.diche ritraeA vedere la sua rappresentazione con isi è semplicemente emozionato. Con quella maglia azzurra che ha scritto le pagine delle più importanti della ...

Francesco Totti, storico capitano giallorosso, diventagigantescadi Lego. Sarà visitabile presso il the 'Wow Side Shopping Centre' di Fiumicino, all'interno della mostra di mattoncini di ...Francesco Totti diventadi Lego. L'ex capitano della Roma è rappresentato darealizzata con 70mila mattoncini ed esposta nella mostra Lego al centro commerciale The Wow Side, a Fiumicino.... ex bandiera e capitano della Roma, ha parlato al 'The wow side shopping centre' di Fiumicino, in cui è stata presentatasuafatta da 70.000 mila mattoncini Lego. Ecco le sue dichiarazioni ...

Le pagelle definitive di Amici : Giofré, una statua di cera (voto 5); irrinunciabile Malgioglio (8,5) Corriere della Sera

Famosissima in Sardegna. Gianni ha in mano una statua. Vuole restaurarla. Elio Pulli la guarda attentamente, qualche secondo, poi compiaciuto e sicuro esclama «È quella che ho fatto con mio padre 72 ...L'ex capitano giallorosso era presente a Fiumicino, ad un evento dove è stata svelata una statua che lo ritrae nel Mondiale 2006 ...