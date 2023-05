Una settimana per imparare | la frase della Blasi che gela Totti in diretta

(Di martedì 16 maggio 2023) Ilarynon dimentica il suo Bastian neppure all'Isola dei Famosi. E così ecco che nella puntata di lunedì 15 maggio su Canale 5, la conduttrice fa un chiaro riferimento al suo nuovo compagno. La, infatti, ha vuole dimostrare che per Bastian sta imparando a parlare la sua lingua. Come? Salutando Vladimir Luxuria ed Enrico Papi con un'uscita in tedesco. Solo Vladimir riesce però a tradurre lacomprendendo il senso di tutto. "Ci ho messo unaper impararlo", spiega la, facendo notare chela lingua tedesca non è poi così semplice. "Ma di chi parlate?", chiede a quel punto Papa con Ilary e Vladimir che continuano a ridere. Nei giorni scorsi si è però parlato di di aria cattiva dietro le quinte del reality show. Complice il fatto che quella ...

La Lega 'cresce in tutta Italia nelle centinaia di comuni al voto questo fine, aumentando sindaci e consiglieri ed estendendo il buongoverno del territorio. Grandi ...lo ha mancato per......ai ballottaggi per consolidaregrande vittoria frutto del gioco di squadra" Dopo le amministrative 2023 , "la Lega cresce in tutta Italia nelle centinaia di comuni al voto questo fine, ..."Tribù Sant'Elena" Christopher Leoni - voto 4 Dopo avere litigato per tutta lacon Nathalie, in puntata " per"strana" coincidenza " Christopher sembra avere rimosso tutto; così, ...

Evenepoel, il Giro d’Italia perde la sua stella: cosa aspettarsi ora, dopo una settimana deludente Il Fatto Quotidiano

Le probabili formazioni di Siviglia-Juventus, match valido per la semifinale di ritorno dell’Europa League 2022/2023. Al Sanchez Pizjuan i bianconeri provano a centrare l’obiettivo di raggiungere la f ...E’ stata ritrovata, durante un’esclusione sul Po, da Paolo Panni, l’Eremita del Po, una imbarcazione a motore che molto probabilmente è stata rubata qualche giorno o settimana fa da ...