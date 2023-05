Una delle scittrici più famose del momento rivela la sua identità in diretta

Leggi su computermagazine

(Di martedì 16 maggio 2023) La famosa scrittrice Erin Doom ha deciso di uscire dall’anonimato e scoprire pubblicamente la sua veraal programma di Fabio Fazio Non è la prima volta che un’artista decide di nonre/tenere nascosta la propriae probabilmente continueremo ad avere a che fare con situazioni del genere. Capita non di rado nel mondo della musica: basti pensare, ad esempio, a Tha Supreme (ora noto semplicemente come Thasup), rapper molto in voga tra i giovani a livello nazionale. La scrittrice della sua vera– Computermagazine.itTha Supreme, dal canto suo, non ha mai voluto mostrare le proprie sembianze in pubblico finora, sebbene vanti un seguito davvero impressionante. È solito utilizzare, infatti, un cartone animato come suo alter ...