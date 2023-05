Un uomo è stato arrestato per aver picchiato la compagna fino a crederla morta

Leggi su agi

(Di martedì 16 maggio 2023) AGI - E'arredai carabinieri, a condanna divenuta esecutiva da parte del tribunale, il 33enne residente nel Reggiano che la notte di Capodanno del 2022, in seguito a una lite per futili motivi, prese violentemente a pugni ladi 40 anni, chiamando poi un parente credendo dila uccisa, dopo che la donna si trovava a terra priva di sensi. In ospedale, la donna fu poi ricoverata per le gravi fatture riportare al volto. L', condannato a 2 anni e 4 mesi di reclusione, dovrà scontare in regime di domiciliari il restante periodo della condanna decurtato il pregresso, pari a 11 mesi e 23 giorni.