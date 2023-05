Un Totti di mattoncini | la reazione di Francesco

...di Fiumicino Francesco, ex bandiera e capitano della Roma, ha parlato al 'The wow side shopping centre' di Fiumicino, in cui è stata presentata una sua statua fatta da 70.000 mila...Francescosvela la sua nuova statua fatta con iLego al centro commerciale di Fiumicino. L'ex calciatore è ritratto a grandezza ...Lo ha detto l'ex capitano della Roma Francescoalla presentazione, al centro commerciale Wow Side di Fiumicino, della statua diLego in suo onore. 'Stasera sarò davanti la tv per il ...

Totti diventa un Lego: 70mila mattoncini per costruire il capitano della Roma Corriere Roma

L’opera è stata realizzata in tre mesi da Rafal Szymanski e ritrae Totti con la storica maglia azzurra dei campionati del mondo del 2006. “Da dieci anni con i mattoncini Lego costruisco modelli unici ..."Le italiane nelle coppe europee In questo finale di stagione devono dare tutto". Così Francesco Totti alla presentazione, al centro commerciale Wow Side di Fiumicino, della statua di mattoncini Lego ...