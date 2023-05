Un pupazzo tra i pupazzi Paolo Bonolis clamoroso | Inter-Milan | chi umilia

(Di martedì 16 maggio 2023) E' unperfettamente calato nel clima euroderby quello chevistato a "La politica nel pallone" su Rai Gr Parlamento dice la sua su. La frase più velenosa, però, è su un altro, Skriniar, idolo dei tifosiisti ormai prossimo alla cessione al Psg. "Cosa penso di Skriniar? Ingrato, se vogliamo dare una definizione precisa. Se avesse voluto fare questo cambiamento di traiettoria di carriera bastava dirlo e invece non ha voluto farlo per andarsene a parametro zero e prendere uno stipendio più alto. Se la poteva risparmiare, non lo ha fatto e andrà a Parigi in un Psg che lo riempirà di denaro; lì sarà untra ie qui ao invece era un idolo". "Lukaku è da ...

... non lo ha fatto e adesso andrà a Parigi in un PSG che lo riempirà di denaro ma gli succhierà via la gloria, lì sarà uni pupazzi e qui a Milano invece era un idolo".Una firma ricca ma indigesta: sarà anche il nome di battesimo, Milan, ma c'è qualcuno che di Skriniar non ha più un bel ricordo. La stagione del difensore nerazzurro è finita prima del previsto per un'...... al collo non ha un crocifisso, ma ildi un feto insanguinato. Torna il filo rosso del ... Un tema che risuona in tutto il film, soprattutto nel rapporto che si instauraFrank e il signor ...

Bonolis: "Skriniar Un ingrato, al Psg sarà un pupazzo tra i pupazzi" Adnkronos

L'attacco di Bonolis: "Skriniar ingrato, ora andrà a Parigi dove sarà un pupazzo tra i pupazzi" Intervistato dal GR Parlamento nel corso de 'La politica nel pallone', il conduttore tv Paolo Bonolis ha ...In questa recensione di Tin Hearts vi porteremo a scoprire la vita di Albert, divisa tra la famiglia ed il lavoro di mastro giocattolaio, in un racconto dolce amaro.