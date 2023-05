“Un omaggio al calcio attraverso l’arte” | 200 ritratti di campioni del pallone nella nuova opera di Fernando Mangone

(Di martedì 16 maggio 2023) Il libro sulracconta la storia di circa ottantaassoluti del. Si tratta di una pubblicazione (Editoriale Giorgio Mondadori) di circa 400 pagine con più di 200a colori, corredati da diffuse notizie sulle loro gesta. Inoltre verrannouna trentina di stadi ditra i più belli al mondo. Il libro prevede l’introduzione del critico d’arte Luciano Carini, e i testi dell’ex telecronista Bruno Pizzul “Ilnel mondo del” e “Stadi di leggenda”. A questi si aggiungerà lo scritto di Giampiero Lovelli, saggista e laureato in Lettere e Scienze Religiose “Nascita e Sviluppo del”. La pubblicazione sarà patrocinata dal CONI di Roma. In questa raccolta racconto questi ...

...anche 70 ragazzi della ScuolaFiumicino SC26, che hanno potuto non solo conoscere da vicino il loro idolo ma anche ricevere, da parte degli organizzatori dell'evento, gadget unici in. "......Olimpiadi la struttura fu riconvertita per dare spazio allo svolgimento delle partite di. Il ... fino ad assumere la denominazione attuale dal 2016, inalla squadra del Grande Torino ...Ma davanti ai giornalisti Guardiola rendeanche alla storia del Milan paragonando l'... Ci siamo divertiti molto, abbiamo giocato un grande. Con Arteta ( suo ex assistente dal 2016 al ...

Editoria, un omaggio al calcio attraverso l'arte Agenzia CULT

Il libro sul calcio racconta la storia di circa ottanta campioni assoluti del pallone. Si tratta di una pubblicazione (Editoriale Giorgio Mondadori) di circa 400 pagine con più di 200 ritratti a color ...Il tecnico del Manchester City paragona il Real Madrid alle squadre rossonere del passato e poi spedisce al mittente gli attacchi di chi lo giudica obbligato a vincere in Europa ...