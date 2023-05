(Di martedì 16 maggio 2023) AGI - Il 26% degli automobilisti che ha meno di 35 anni ammette direo fotografie, una percentuale che sale al 48 per i minori di 24 anni, ragione per cui hanno provocato o sono stati sul punto di provocare incidenti. Sono i dati di un sondaggio della spagnola Fondazione Vinci, che rilevano un eccesso di comportamenti a rischio nellaautomobilistica, tra cui il consumo di alcol, di droghe o la sonnolenza al volante tra i minori di 35 anni, soprattutto gli uomini. Lo studio, svolto da Ipsos, ha rito 12.400 persone di 11 Paesi europei. Ne risulta che il 30% dei minori di 35 anni non usa la cintura di sicurezza (il 38% fra i minori di 24). Il 67% parla al telefono con il Bluetoothè alla(il 34% lo fa ...

... considerato il 'padre costruttore' dell'Università della Calabria, che cadecaso nel ...di grande umanità - Amava la sua Università e godeva nel vederla animata dai tanti giovani enon ...... al suo 42°giro d'Italia, lo sa bene: 'Siamo la squadra più vecchia per storia, piùper età media degli atleti. Non ci si abitua mai a questa festa. Va oltre lo sport'.la fotogallery... musical assolutamente innovativo per l'epoca e, ancora oggi, capace di emozionare chi loe ... ovviamente non poteva mancare quello con protagonista Topolino, nei panni di unapprendista ...

Un giovane su 4 guarda i video mentre guida AGI - Agenzia Italia

Sandro Veronesi l’ha definito «il romanzo più importante e più necessario e più bello che sia comparso in questo (quasi) primo quarto di secolo»: l’ultimo romanzo di Ian McEwan, Lezioni (Einaudi) ora ...La neo eletta sindaco del centrodestra pensa già di estendere gli orari degli uffici comunali e di avviare i corsi gratuiti di educazione finanziaria rivolti a tutta la cittadinanza ...