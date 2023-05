Ultras | domenica esordio al Maradona per gli ‘Ultrassettat’

(Di martedì 16 maggio 2023) Farà il suo, nella gara casalinga con l’Inter, il nuovo gruppo di tifosi azzurri che nella tribuna disabili esporranno per la prima volta il loro striscione. Sono gli ‘settat’ (seduti) , che da anni dal settore a loro dedicato hanno seguito il Napoli dello scudetto sin dalla promozione in serie A. “Abbiamo deciso di essere più visibili – ha spiegato all’ANSA Angelo Magurno tra i promotori dell’iniziativa – aggiungendo anche dell’autoironia napoletana sulla nostra condizione di disabili costretti sulle sedie a rotelle “. Alle gare del Napoli vengono ammessi 40 disabili che, acquistando on line i biglietti, si assicurano con i loro accompagnatori i posti a loro riservati. ”La cifra è irrisoria – spiega Magurno – ma solo in pochi di noi riescono ad acquistare i biglietti. In passato altri ...

emostreremo con orgoglio il nostro striscione - anticipa al telefono Magurno - sperando, per il prossimo anno di portarlo in curva e seguire le gare con i nostri amici.

