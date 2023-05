Ultime Notizie – “Sarebbe catastrofico per il mondo intero”

Leggi su informazioneriservata.eu

(Di martedì 16 maggio 2023) “L’America non può andare in default. Se dovessimo farlo,devastante per l’America e francamente per il”. Lo afferma il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, in un video pubblicato su Twitter in cui lancia un nuovo allarme sull’incombente rischio di default se non si raggiungerà un accordo per alzare il tetto del debito. Ciuna “recessione” e “la nostra economia crollerebbe davvero”, ha proseguito Biden, secondo cui ciò “avrebbe un impatto profondo sul modo in cui viviamo. Ci troveremmo in una posizione in cui non saremmo più visti come leader mondiali a livello economico. E non possiamo permettere che accada”. Secondo il presidente, “nessuna persona seria” può pensare che questa possa essere “un’opzione”. No serious person – ...