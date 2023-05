Ultime Notizie – Salame | richiamati tre marchi per listeria e salmonella | quali sono

Leggi su informazioneriservata.eu

(Di martedì 16 maggio 2023)dalle aziende produttrici tre lotti diper la presenza die di. Si tratta del ‘nostrano dolce’ dell’azienda Mariga (lotto di produzione n.41 del 2023), in cui lo stesso produttore vicentino, in un autocontrollo, ha rilevato tracce di, come segnala oggi il ministero della Salute sul suo sito. Il secondo e il terzo richiamo, che risalgono a ieri, riguardano il ‘Bastone didolce’ confezione da 250 grammi (lotto L859(1369)) e il ‘Filone di’, confezione da 250 grammi (lotto 99L1369), entrambi del Salumificio Colombo di Lecco, dovestate rilevate tracce di. “I clienti che avessero acquistato tale prodotto...