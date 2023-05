Ultime Notizie Roma del 16-05-2023 ore 19 | 10

Leggi su romadailynews

dailynews radiogiornale appuntamento con l'informazione Buonasera dalla redazione microfono Giuliano il maltempo in apertura di giornale continua a piovere Come da previsioni meteo allerta Rossa su buona parte dell'Emilia in particolare ingna sterzata da violente mareggiate già diversi comuni hanno decretato domani la chiusura delle scuole situazioni critiche anche nel bolognese dove ci sono diverse tranne proprio da Bologna arrivano le primecritiche il fiume Ravone sta per esondare cosa che non porterà la chiusura immediata di via Saffi a terra fondamentale per smaltire il traffico cittadino le mareggiate ingna hanno allagato Riccione Dove è stata chiusa la stazione ferroviaria oltre a diverse strade tutti i punti divieto di accesso alle spiagge