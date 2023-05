Ultime Notizie Roma del 16-05-2023 ore 16 | 10

Leggi su romadailynews

(Di martedì 16 maggio 2023)dailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione in studio a Giuliano Ferrigno Ester in apertura di un cittadino statunitense sarebbe morta Bach muta sostenerlo in un video diffuso via telegram il capo della Wagner lo riporta la CNN che non ha potuto verificare l’autenticità dei documenti ma lui la nazionalità dell’uomo ritratto nelle immagini un blogger militare fino a Pierino introduce il filmato girato di notte con quello che sembra essere il rumore di colpi di mortaio e appena stiamo avanzando verso io non posti nelle regioni ci sono in Italia faccio gli auguri a tutti i sindaci eletti nel primo turno delle elezioni amministrative il centro-destra conferma la sua forza di coalizione di governo il valore della stabilità e della chiarezza di fronte agli italiani la premier Giorgia Meloni commentando l’esito delleelezioni comunali ...