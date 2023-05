Ultime Notizie Roma del 16-05-2023 ore 14 | 10

Leggi su romadailynews

(Di martedì 16 maggio 2023)dailynews radiogiornale Ben ritrovati all’ascolto da Francesco Vitale tiene il centro-destra tiene anche a sinistra l’appeso risultato delle elezioni comunali a fare per ora più vicino al pareggio date le condizioni di partenza che è una vittoria di uno schieramento sull’altro anche la fluenza alla fine si è festa dato precedente con una flessione di poco più del 2% facendo registrare un calo oppure registrando costante negli ultimi anni non ha tempo non dà tregua dopo raggi nella giornata di ieri in Sicilia Ora l’attenzione e di nuovo tutta sul Centro Italia in particolare in Emiliagna già colpita dall’alluvione I primi di maggio per la giornata di oggi è stata diramato un allerta Rossa Per rischio idraulico e idrogeologico Emiliagna fino a mezzanotte e le scuole oggi rimangono chiuse da Ravenna a Bologna invece livello ...