Ultime Notizie Roma del 16-05-2023 ore 13 | 10

Leggi su romadailynews

(Di martedì 16 maggio 2023)dailynews radiogiornale neri trovati all’ascolto Buon pomeriggio dalla redazione e da Francesco Vitale in studio le bollette di luce e gas con loro in Cariano spinto molti consumatori a cercare di risparmiare facendo il pro incappare spesso in truppe secondo un’indagine di facile.it merismo non profit Infatti le vittime di truffa rispetto al Maggio 2022 sono salita 4 milioni con un danno economico stimato in 1,2 miliardi di euro i più colpiti sono i cittadini 33544 con titolo universitario che si sentono Più sicuri i canali principali sono in finto call center la falsa mail il finto sito web ma anche il classico truffatore che bussa alla porta di casa il maltempo colpisce l’Italia dal nord al sud almeno fino alla fine della settimana nella giornata di oggi scatta l’allerta rossa in Emiliagna per rischio idraulico e idrogeologico scuole chiuse ...