Ultime Notizie – raid “eccezionali” con droni e missili

(Di martedì 16 maggio 2023) Per l’ottava volta dall’inizio di maggio, Kiev è finita sotto attacco e quelli della notte scorsa condotta dai russi sono stati “nella loro intensità”. Lo ha denunciato il capo dell’amministrazione militare della capitale, Serhii Popko, in un post su Telegram. “Questa volta – ha scritto – il nemico ha lanciato una serie di attacchi da diverse direzioni simultaneamente, usandoda crociera e probabilmentebalistici. Il massimo numero di attacchistici nel più breve periodo di tempo”. Secondo la stessa fonte, “la grande maggioranza” deie razzi lanciati su Kiev sono stati distrutti e i danni in generale “non sono stati significativi”. Si contano tre feriti a seguito dei” condotti nella ...