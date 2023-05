Ultime Notizie – “Non accetteremo il diritto del più forte”

Leggi su informazioneriservata.eu

(Di martedì 16 maggio 2023) Sull’Ucraina “nonildel più”. E’ quanto ha detto ai cronisti la premier Giorgia Meloni, arrivando all’Harpa Concert Hall di Reykjavik per i lavori del Consiglio d’Europa. “E’ questo il tema che qui vale la pena ribadire, l’unità dell’Europa nel suo complesso nel difendere valori che in Ucraina sono stati colpiti: democrazia, libertà, indipendenza. E ovviamente un’istituzione come questa, che nasce per difendere i diritti fondamentali dell’uomo, non può non essere presente in un momento come questo”. REGISTRO DANNI GUERRA – “Il segnale concreto che emerge da questo vertice, l’istituzione del registro sui danni, provocati dalla guerra (in Ucraina, ndr.), è molto importante in una fase come questa”. MACRON – Se parlerò con Macron? “Avrò modo di vedere tutti, da qui vado diretta in Giappone per il ...