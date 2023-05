Ultime Notizie – “Noi tutti vittime di una farsa”

Leggi su informazioneriservata.eu

(Di martedì 16 maggio 2023) Donald Trump su tutte le furie dopo il rapporto del procuratore speciale John Durham, secondo il quale l’Fbi non avrebbe mai dovuto avviare il ‘Russiagate’. “Dopo approfondite ricerche, il procuratore speciale John Durham conclude che l’Fbi non avrebbe mai dovuto avviare l’indagine Russiagate! In altre parole, il pubblico americano è stato truffato, proprio come viene truffato in questo momento da coloro che non vogliono vedere la grandezza per l’America!”, ha scritto l’ex presidente americano sul social Truth. In una successiva intervista con Fox News Digital, Trump ha definito le indagini dell’Fbi che lo hanno riguardato una “vergogna”, chiedendo che l’ex direttore James Comey ed altre persone affrontino le conseguenze delle loro azioni. “Io, e cosa molto più importante, il pubblico americano, siamo statidi questadi lunga data e ...