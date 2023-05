Ultime Notizie – Maltempo sull’Italia | oggi allerta rossa in Emilia e arancione in Campania

(Di martedì 16 maggio 2023)meteomartedì 16 maggio, su quasi tutta l’Romagna, con scuole chiuse a Bologna e in diversi comuni della Regione. Continua intanto fino alle 21.00 l’meteosulladiramata ieri dalla Protezione civile., inoltre, anche a Palermo dopo che ieri la città è stata flagellata dalcon diversi allagamenti. Più in dettaglio, l’Agenzia regionale di Protezione civile e Arpae-Romagna hanno emanato ieri un nuovo bollettino di rischio per criticità idraulica che interessa anche il territorio della Bassa Romagna. Dalle prime ore di martedì 16 maggio un intenso vortice depressionario presentecentrale ...

Tante mamme ieri hanno chiamato Monia e Daniele mostrando affetto e solidarietà. Sono arrivate anche le scuse del parroco e l'invito del vescovo ad andare all'incontro con Papa Francesco il 17 giugno ...' Che facciamo Ci separiamo in modo da non smentire questo importantissimo sito di informazione che guida la vita di tutti i nostri giorni con le suefondamentali del nostro quotidiano, ...torna in tv per raccontare la sua storia. Ha scelto il salotto di Silvia Toffanin la conduttrice per ripercorrere i dolorosi momenti della sua vita. Dalla al suicidio della mamma, l'ex Iena è un fiume ...

Elezioni comunali 2023, i risultati in diretta | Al centrosinistra Brescia e Teramo, il centrodestra vince a... Corriere della Sera

Cuoche, attiviste ed esperte: a Slow Fish le donne del mare faranno sentire la propria voce valorizzando ambiente, biodiversità e tradizioni. Mariasole Bianco, scienziata esperta di conservazione dell ...Settimana decisiva, più decisiva che mai per la Juventus. I bianconeri, infatti, si giocano tantissimo tra giovedì, con la semifinale di ritorno di Europa League e lunedì dove ...