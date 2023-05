Ultime Notizie – “Lega cresce in tutta Italia con più sindaci”

Leggi su informazioneriservata.eu

(Di martedì 16 maggio 2023) Dopo le amministrative 2023, “lainnelle centinaia di comuni al voto questo fine settimana, aumentandoe consiglieri ed estendendo il buongoverno del territorio”. Lo scrive Matteo Salvini su Twitter. “Grandi risultati in Veneto, che vede la larga riconferma di Mario Conte a Treviso e l’ingresso di sei nuovi comuni tolti alla sinistra, in Lombardia dove, oltre al bis di Sondrio, si passa dai 16 ai 18, e nel Lazio, con straordinari risultati del centrodestra al primo turno a Latina, Fiumicino, Terracina, Pomezia. E poi – continua il leader del Carroccio – tante affermazioni dellae del centrodestra in Liguria, Toscana, Emilia-Romagna, Abruzzo, Basilicata, Puglia, Basilicata, Umbria, Marche, Calabria, Campania. Da parte mia ...